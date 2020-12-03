Япония откажется от машин на бензине

Япония до 2035 года планирует отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Такие машины не будут продаваться на внутреннем рынке, пишет NHK.

Можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах. Япония хочет к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов. Ряд стран также намерены отказаться от машин на бензине. Например, Великобритания планирует запретить их продажу к 2030 году, а Франция — к 2040 году.

Ранее стало известно, что власти Японии планируют давать населению в два раза больше денег на покупку электромобилей. В настоящее время они выделяют 400 тысяч иен (около 3,8 тысячи долларов). Однако уже в следующем году хотят увеличить выплаты вдвое (до 7,6 тысячи долларов). В прошлом году в стране было продано около 20 тысяч электромобилей.

Власти Франции тоже решили субсидировать покупку электрокаров. Они будут доплачивать по тысяче евро тем, кто приобретет подержанные электромобили. На покупку нового кара власти выделяют семь тысяч евро.