На Украине признали продвижение российских войск на купянском направлении

Резников: российские войска действительно продвигаются на купянском направлении

Российские войска действительно продвинулись на купянском направлении в Харьковской области. Это признал министр обороны Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

«Это логичный ход… отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. (...) Россияне вроде немного там (на купянском направлении — прим. «Ленты.ру») и продвигаются», — сказал он. Резников добавил, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на этом направлении и контратакует на артемовском.

По словам министра, ситуация сложная, но контролируемая.

Ранее The New York Times писала, что Сырский хочет усилить оборону на восточном направлении под Купянском вопреки рекомендациям США. По информации газеты, это связано с продвижением России в этом районе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России расширили плацдарм вокруг Купянска. Они также прорвали оборону Киева в ряде мест севернее города.