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01:02, 11 августа 2023Россия

Военный эксперт рассказал об успехах России на купянском направлении

Эксперт Дандыкин заявил о тактических успехах ВС РФ на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

По словам Дандыкина, солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) расширили плацдарм вокруг Купянска. Они также прорвали оборону Киева в ряде мест севернее города. Эксперт заявил, что украинские власти объявили эвакуацию населения в Купянском районе.

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«Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи. И дай Бог, чтобы они превратились в оперативно-тактические, потому что этот город имеет важное значение. В нем сходятся дороги на Славянск, на Харьков и дальше на те территории, которые мы оставляли прошлой осенью», — рассказал он.

Дандыкин добавил, что авиация и артиллерия способствуют движению пехотных подразделений. По его мнению, время играет на стороне Москвы. Силы Киева тают на глазах, а его резервный корпус, вероятно, состоит из 30 тысяч человек. «Его на все направления не хватит», — заключил специалист.

Ранее в Харьковской области рассказали о продвижении российских военных на купянском направлении. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев подчеркнул, что до Купянска остались считаные километры.

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    Марина Совина
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