Подросток переехал к отцу с мачехой и удивился списку требований к нему

Пользователь сети с ником 9bow57 переехал к отцу с мачехой и получил неожиданный список правил поведения в доме. Фотографию листа с удивившими его требованиями 15-летний парень опубликовал на сайте Reddit.

«Я съехал от бабушки, потому что мне было тяжело там находиться. (...) Отец разрешил мне пожить у него дома. Он болен диабетом, и поэтому за ним присматривает мачеха», — рассказал автор поста. По словам подростка, вскоре после того, как он переехал к отцу, мачеха дала ему список правил поведения в доме.

К посту он прикрепил фотографию ее списка, состоящего из 15 пунктов. «Я была против того, чтобы ты оставался здесь, но твой отец настоял на том, чтобы ты жил с нами. Я не буду с тобой доброй и не буду давать тебе второй шанс. Как только я увижу, что ты сделал что-то не так, то сразу вышвырну тебя из дома», — гласит послание.

Из него следует, что рассказчику запрещено плакать, готовить себе еду, играть в компьютерные игры, громко разговаривать по телефону, разбрасывать вещи по комнате и трогать в доме предметы, которые ему не принадлежат. «Каждую пятницу ты будешь уезжать к бабушке и оставаться у нее на все выходные. Я не хочу, чтобы дома кто-то был на выходных, поскольку мне нужно время для уборки и отдыха», — говорится в тексте.

Многие пользователи раскритиковали требования, которые выдвинула мачеха пасынку. «Она точно мачеха, а не тюремный охранник?», «Сожги этот список прямо перед ее носом», «Кем она себя возомнила?» — возмутились комментаторы. Один из участников обсуждения предложил автору поста показать список отцу. «Эта женщина не годится в жены, она невыносимая стерва», — заявил он.

Ранее другой пользователь Reddit с ником Aurora_GT поделился распорядком дня, который ему и другим ученикам передало руководство школы. В комментариях расписание назвали безумным.