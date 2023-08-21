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08:14, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Рекомендованный директором распорядок дня для школьников назвали безумным

Фото: Sam Balye / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Aurora_GT опубликовал распорядок дня, которого ему и другим ученикам рекомендует придерживаться руководство школы. В комментариях расписание назвали безумным.

«Директор моей школы рассказал нам, сколько часов нам нужно тратить на подготовку уроков, поэтому мой одноклассник решил развесить это по всему зданию», — подписал школьник фотографию. На ней изображен документ с распорядком дня, обозначенный как «Нереалистичный график подготовки уроков».

Согласно документу, школьники должны тратить на подготовку уроков два часа до и пять часов после посещения школы. Подъемы у детей запланированы на 5:30, на пробуждение отводится пять минут, а на дорогу от учебного заведения до дома — по 15 минут. Столько же положено тратить на два приема пищи — обед и завтрак. Разница между ними составляет около 12 часов. Автор поста при этом не уточнил, действительно ли кто-то из учащихся его школы придерживается подобного графика.

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В комментариях пользователи раскритиковали распорядок дня для учащихся. «Учиться в пять утра? Через пять минут после пробуждения? Я после подъема не могу даже думать первые два часа», «Всего два перерыва на еду по 15 минут. Действительно, зачем заморачиваться?», «Нет времени на то, чтобы сходить в туалет, на физические упражнения, дела по дому. Директор придерживается железной логики», «Согласен, расписание безумное. Но разве кто-то спит по 9-10 часов?» — высказались они.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как она не попала на свадьбу из-за необычного требования молодоженов. Отец и его невеста запретили ей присутствовать на торжестве, потому что девушке было меньше 18 лет.

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    Мария Большакова
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