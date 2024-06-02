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05:35, 2 июня 2024Мир

КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Фото: Yonhap / Reuters

КНДР начиная с 14:00 по мск 1 июня запустила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что речь идет об уже найденных военными шарах. Небесные объекты фиксировались в столичном регионе, в том числе провинции Кенгидо.

29 мая КНДР отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Незадолго до этого северокорейские власти заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

После произошедшего заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что акция является свободой самовыражения Пхеньяна, право на которую Сеул должен уважать. Она добавила, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».

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      Евгений Силаев
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