Yonhap: КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

КНДР начиная с 14:00 по мск 1 июня запустила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что речь идет об уже найденных военными шарах. Небесные объекты фиксировались в столичном регионе, в том числе провинции Кенгидо.

29 мая КНДР отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Незадолго до этого северокорейские власти заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

После произошедшего заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что акция является свободой самовыражения Пхеньяна, право на которую Сеул должен уважать. Она добавила, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».

