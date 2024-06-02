Российские войска уничтожили шесть складов ВСУ
ВС России за сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Также российские войска нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.
Глава региона сообщил, что украинская армия за сутки потеряла до 50 военнослужащих. Также ВС России уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.
Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.