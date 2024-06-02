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04:50, 2 июня 2024Россия

Российские войска уничтожили шесть складов ВСУ

ВС России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ на херсонском направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВС России за сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Также российские войска нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона сообщил, что украинская армия за сутки потеряла до 50 военнослужащих. Также ВС России уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.

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      Марина Совина
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