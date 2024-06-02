Российские войска уничтожили шесть складов ВСУ

ВС России за сутки уничтожили шесть складов ВСУ на херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Также российские войска нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.

Глава региона сообщил, что украинская армия за сутки потеряла до 50 военнослужащих. Также ВС России уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, два военных автомобиля и 47 наблюдательных пунктов.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.