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05:07, 2 июня 2024Мир

Решение Зеленского мобилизовать сотрудников полиции и МЧС объяснили

Мирошник: Зеленский скроет провал мобилизации, надев оружие ЕС на полицию и МЧС
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Stringer / Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал информацию, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в зону боевых действий так называемый неприкосновенный запас — сотрудников полиции и МЧС. В своем Telegram-канале дипломат предположил, что таким образом украинский лидер сможет скрыть провал мобилизации перед западными союзниками.

«Имевшиеся у нас данные уже публично подтверждают, что Зеленский потребовал мобилизовать до 50 процентов состава Нацполиции Украины, НАБУ, ДБР, Прокуратуры, БЭБ Украины, ГСУ ЧС… и значительную часть из них уже в ближайшие недели могут отправить на фронт», — рассказал Мирошник.

Дипломат объяснил, что на саммите НАТО, который запланирован на первую декаду июля, Киеву предстоит отчитаться перед ЕС и США о выполнении договоренностей, а именно «к поставляемому западному вооружению нужно пристегнуть живую силу». То есть оружие наденут на сотрудников полиции и МЧС.

«На этом фоне достаточно отчетливо проступает, как минимум, провал качества начавшейся насильственной мобилизации по новому закону. Стараниями ТЦК в военкоматы нагнали алкоголиков, бомжей и наркоманов, но считать их действительной силой даже в состоянии Зеленского не выходит, а ситуация требует», — отметил Родион Мирошник.

Помимо этого, администрация президента республики опасается успехов ВС России на харьковском направлении. Поэтому мобилизация силовиков, которые уже подготовлены, обучены стрелять и ходить строевым шагом, — наиболее простой способ пополнить ряды Вооруденных сил Украины (ВСУ) на 50 тысяч человек. В это время, по словам дипломата, территориальные центры комплектования «отыщут лучших из худших спрятавшихся в лесах и подвалах, и отправят их на подготовку».

«У Зеленского что-то основательно припекло, чтобы он начал загонять на фронт основу режима, ограждающего его от взволнованных масс. Ставка на передовой становится выше чем внутренняя ситуация», — заключил посол.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. Он военное руководство украинской армии сделать из этого опыта нужные выводы.

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      Александра Синицына
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