В США предрекли сближение Германии и России

Бывший советник Пентагона Макгрегор: ФРГ будет постепенно сближаться с Россией

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор предрек сближение Германии и России. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, ФРГ будет постепенно отходить от союза с Соединенными Штатами и двигаться в сторону партнерства с Россией. «Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России. Для Германии это единственный способ восстановить экономику», — заявил он.

Макгрегор считает, что решающий раскол между Вашингтоном и Берлином произойдет в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что кабмин ФРГ запланировал отправку трех реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженным силам Украины. На сайте немецкого правительства говорилось, что, в частности, данные системы возглавляют список в разделе «артиллерия» среди поставленных или планируемых к отправке Киеву вооружений. В перечне также приведены 36 колесных гаубиц RCH 155, 14 колесных гаубиц Zuzana 2, а также ряд других установок.