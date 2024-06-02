На Украине забили тревогу из-за действий Зеленского

Политолог Бортник: Зеленский начнет бороться с агентами Запада в Киеве

Охладевшие отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и странами Запада способны привести к борьбе с западными агентами в Киеве. Тревогу из-за возможных действий украинского лидера заявил политолог Руслан Бортник в беседе с изданием «Страна.ua».

По его словам, Зеленский все чаще спорит с послами западных стран и их представителями. Следующим логичным шагом станет зачистка политического поля от иностранных агентов влияния, отметил эксперт.

При этом, по мнению политолога, зачистка может вестись не только путем отставок.

«Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут попасть под каток правоохранительных органов», — предположил Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на быстрое производство оружия в России в сравнении с Западом. «Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — заявил он.