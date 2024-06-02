Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Другие подробности губернатор не сообщил.

Корреспондент РИА Новости добавил, что в Белгороде на фоне тревоги произошла серия взрывов.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условие для прекращения обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, их остановит взятие населенного пункта Казачья Лопань под контроль ВС РФ.

До того осколки упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО).