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06:00, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Фотограф отснял свадьбу и столкнулся с неожиданным требованием невесты

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как работал фотографом на свадьбе, после чего столкнулся с неожиданным заявлением невесты. Девушка потребовала вернуть ей деньги за свадебные снимки, так как напарница фотографа после мероприятия вступила в интимную связь с ее мужем.

«Этим летом я снимал свадьбу, мой напарник не смог присутствовать на этом торжестве, поэтому я нашел в сети другого фотографа, которая хорошо снимала, судя по ее работам», — написал автор. Фотограф отметил, что отснял с коллегой свадьбу, обработал снимки и отправил их клиентке.

Однако позднее герой истории получил сообщение от невесты, в котором она потребовала вернуть деньги за кадры. Девушка заявила, что женщина, которую он нанял в качестве второго фотографа, после свадьбы вступила в интимную связь с ее мужем. По словам автора поста, девушка также прислала в качестве доказательства фото его напарницы и своего супруга.

Рассуждая о случившемся, рассказчик отметил, что он выполнил свою работу и отправил свадебные снимки. «С другой стороны, это все равно что я был бы профессиональным выгульщиком собак, который выгулял питомца клиента, а затем вернулся и выстрелил в него», — добавил он. Автор признался, что сочувствует невесте, но не хочет лишаться денег за проделанную работу.

В комментариях под постом один пользователь в шутку предложил автору сделать невесте скидку на съемку следующей свадьбы в качестве компенсации за моральный ущерб. Большинство комментаторов рекомендовали мужчине не возвращать деньги, так как, по их мнению, ответственность за случившееся лежит на втором фотографе и супруге клиентки.

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    Олег Давыдов
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