Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:13, 2 июня 2024Россия

Россиянки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

В Южно-Сахалинске две девушки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Две девушки из Южно-Сахалинска вызвали автовышку, чтобы вытащить друга на прогулку. О креативном решении россиянок сообщило издание «АСТВ.ру» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, молодого человека друзья закрыли в квартире. При этом девушки настолько сильно хотели погулять с приятелем, что вызвали автовышку.

К дому подъехал автомобиль, после чего водитель поднял «люльку» на нужный этаж. Парень сел в нее и спустился к подругам, которые встретили его веселым смехом.

Ранее в городе Рубцовск Алтайского края школьница, которую заперли дома на ключ, выпала из окна третьего этажа ради прогулки. Девочка получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и другие повреждения. Сотрудники правоохранительных органов сообщили матери о случившемся, пострадавшую прооперировали.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      КНДР запустила 600 воздушных шаров с навозом в Южную Корею

      Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ВСУ

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Россиянки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

      Решение Зеленского мобилизовать сотрудников полиции и МЧС объяснили

      В США предрекли сближение Германии и России

      На Украине забили тревогу из-за действий Зеленского

      Российские войска уничтожили шесть складов ВСУ

      На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при побеге из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше