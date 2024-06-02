Россиянки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

В Южно-Сахалинске две девушки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

Две девушки из Южно-Сахалинска вызвали автовышку, чтобы вытащить друга на прогулку. О креативном решении россиянок сообщило издание «АСТВ.ру» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, молодого человека друзья закрыли в квартире. При этом девушки настолько сильно хотели погулять с приятелем, что вызвали автовышку.

К дому подъехал автомобиль, после чего водитель поднял «люльку» на нужный этаж. Парень сел в нее и спустился к подругам, которые встретили его веселым смехом.

Ранее в городе Рубцовск Алтайского края школьница, которую заперли дома на ключ, выпала из окна третьего этажа ради прогулки. Девочка получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и другие повреждения. Сотрудники правоохранительных органов сообщили матери о случившемся, пострадавшую прооперировали.