Запертая дома российская школьница решила погулять с другом и выпала из окна

В Сибири запертая дома школьница выпала из окна третьего этажа ради прогулки

В городе Рубцовск Алтайского края школьница, которую заперли дома на ключ, выпала из окна третьего этажа ради прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным авторов канала, 12-летнюю девочку заперла дома мать, которая отправилась на родительское собрание. Она наказала дочери делать уроки и ушла из квартиры. Ребенок так сильно хотел погулять с другом, что попытался спуститься с третьего этажа через окно и выпал.

Известно, что семья пострадавшей на учете не состоит и живет благополучно. Девочка получила закрытый перелом ребра, переломы костей таза и повреждения других костей. Сотрудники правоохранительных органов сообщили матери о случившемся, пострадавшую уже прооперировали.

Ранее в Нижнекамске подросток выпрыгнул из окна ради прогулки с другом. До случившегося приятели долго разговаривали между собой: один из них находился на улице и уговаривал друга спуститься, второй был дома.

