На Украине призвали ужесточить контроль за компонентами для российских дронов

Украина призвала ужесточить контроль за импортом компонентов для российских БПЛА

На Украине призвали ужесточить контроль за импортом компонентов для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С соответствующим предложением выступила международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России, сообщает пресс-служба президента республики.

Отмечается, что рабочая группа, возглавляемая главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, исследовала «174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя на Украине». Как утверждает Ермак, странами происхождения этих компонентов оказались разные государства, среди которых, в частности, были союзники Киева.

«Вопрос требует совместного немедленного реагирования <...> Предложено согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы», — говорится в заявлении.

Кроме того, рабочая группа Ермака-Макфола рекомендовала правительствам этих стран провести расследования в отношении известных компаний, которые не придерживаются «определенной санкционной политики».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала отсутствие эффекта от антироссийских санкций. По ее словам, введенные в связи с военным конфликтом на Украине рестрикции должны достигать эффекта, однако «этого не происходит».