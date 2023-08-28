Два аэропорта Москвы приостановили прием и отправку самолетов

ТАСС: аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку самолетов

Два московских аэропорта — Домодедово и Внуково — приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Как уточняет РИА Новости, в настоящее время на вылет и прилет задерживают более 15 рейсов.

По данным Telegram-канала Mash, в воздушных гаванях объявили план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов.