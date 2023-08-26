Очередной беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Москве. Что известно об атаке?

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве, об этом отчиталось Министерство обороны России.

26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области Минобороны России

В ведомстве отметили, что летательный аппарат был сбит дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Истринского района Подмосковья.

Заявление мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотника, по предварительной информации, не последовало.

Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет Сергей Собянин мэр Москвы

Глава российской столицы уточнил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Очевидцы слышали взрывы

Как сообщает Telegram-канал Mash, очевидцы слышали сильные взрывы в Подмосковье, на опубликованных видео видна вспышка после работы ПВО и след в небе от сбитой цели.

В столичных аэропортах объявлялся план «Ковер», который вводится при появлении в небе неизвестных или опасных объектов. Все воздушные гавани Москвы были закрыты на прилет и вылет.

Беспилотники регулярно совершают попытки атаковать столицу

Предыдущая атака беспилотников на Москву произошла 23 августа. Как сообщил Сергей Собянин, один из дронов был сбит в Можайском районе Московской области.

Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выезжали оперативные службы, в строящемся здании небоскреба One tower было повреждено остекление.

Кроме того, обломки сбитого аппарата повредили в Химках частный дом, частично обрушилась крыша и выбило окна, также повреждена стена нежилого здания с магазинами.

22 августа мэр Москвы доложил о двух сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО) ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов.

В Минобороны России впоследствии рассказали о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками в Брянской и Московской областях. В результате пресеченных террористических атак никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве.

21 августа Собянин также сообщил о сбитом над столицей дроне. Еще один БПЛА был уничтожен в Московской области — в Рузском районе.

20 августа мэр Москвы заявил о предотвращении атаки с помощью беспилотника, который направлялся в сторону столицы.

18 августа обломки пораженного средствами ПВО дрона упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Еще одна атака на Москву произошла 11 августа. Тогда система ПВО ликвидировала беспилотник в небе над столицей, а обломки аппарата упали в районе Карамышевской набережной.

