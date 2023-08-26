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03:51, 26 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву с помощью беспилотника

Минобороны заявило о пресечении попытки Киева атаковать Москву с помощью БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать объекты в Москве и Московской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает РИА Новости.

«Двадцать шестого августа около 3.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Истринском районе Подмосковья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону столицы. Он подчеркнул, что пострадавших, а также разрушений от обломков дрона нет.

Также сообщалось о закрытии воздушного пространства над тремя московскими аэропортами — Внуково, Шереметьево и Домодедово.

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