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03:34, 26 августа 2023Россия

Московские аэропорты закрыли на прием и вылет самолетов

Воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыли

Фото: Pexels

Воздушное пространство над тремя московскими аэропортами — Внуково, Шереметьево и Домодедово — было закрыто, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово», — заявил он.

Отмечается, что аэропорты временно не принимают рейсы, а все вылеты были отложены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону столицы. Он подчеркнул, что пострадавших, а также разрушений от обломков дрона нет.

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    Марина Совина
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