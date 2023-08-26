Московские аэропорты закрыли на прием и вылет самолетов

Воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыли

Воздушное пространство над тремя московскими аэропортами — Внуково, Шереметьево и Домодедово — было закрыто, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово», — заявил он.

Отмечается, что аэропорты временно не принимают рейсы, а все вылеты были отложены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении в Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА), направлявшегося в сторону столицы. Он подчеркнул, что пострадавших, а также разрушений от обломков дрона нет.