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18:26, 28 августа 2023Бывший СССР

СБУ возбудила уголовное дело в отношении директора ФСИН

СБУ возбудила уголовное дело в отношении директора ФСИН России Гостева
СюжетВручение повесток на улице: главное
Аркадий Гостев

Аркадий Гостев. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Аркадия Гостева. Об этом сказано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Его обвиняют в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Таковыми действиями СБУ считает организацию исправительных учреждений в новых российских регионах.

Ранее стало известно, что подконтрольные Киеву власти и спецслужбы проводят облавы на пророссийски настроенное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области. Глава района Юрий Барбашов рассказал, что сейчас арестовано уже 19 человек.

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    Александр Слабиев
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