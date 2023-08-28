СБУ возбудила уголовное дело в отношении директора ФСИН России Гостева

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Аркадия Гостева. Об этом сказано в Telegram-канале украинской спецслужбы.

Его обвиняют в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Таковыми действиями СБУ считает организацию исправительных учреждений в новых российских регионах.

Ранее стало известно, что подконтрольные Киеву власти и спецслужбы проводят облавы на пророссийски настроенное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области. Глава района Юрий Барбашов рассказал, что сейчас арестовано уже 19 человек.