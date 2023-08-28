ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО

ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США Шонова в сборе данных об СВО

ФСБ обвинила бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна и получал за это деньги.

В ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов, для чего в посольство направили повестки.