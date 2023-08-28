Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 28 августа 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО

ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США Шонова в сборе данных об СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ФСБ обвинила бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе для США данных о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, Шонов с сентября 2022 года собирал информацию о мобилизации в регионах России, проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента в 2024 году. Сведения он передавал сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна и получал за это деньги.

В ФСБ заявили о намерении допросить дипломатов, для чего в посольство направили повестки.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта роль переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

    Данные о массовом увольнении сотрудников скорой помощи в городе России проверят

    Названы задачи американских войск в Японии

    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО

    Москвичам сообщили об открытии участка Люблинско-Дмитровской линии

    Москвичей предупредили о продолжении летней погоды

    ЕС заявил о присутствии своих военных на Украине после завершения конфликта

    Роспотребнадзор объяснил важность режима дня для школьника

    Петербуржец выкинул девушку из окна за неприготовленный ужин

    В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с питьевой водой на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости