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09:46, 16 мая 2023Силовые структуры

ФСБ предъявила обвинение экс-сотруднику консульства США в России Роберту Шонову

ФСБ: в России арестовали бывшего сотрудника консульства США Роберта Шонова

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Об этом сообщает ТАСС.

Бойцы спецслужбы задержали его, а затем провели допрос. Он обвиняется по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Шонова отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Ему грозит до восьми лет колонии.

В пресс-службе Фрунзенского районного суда «Ленте.ру» уточнили, что экс-сотрудник американского консульства был не согласен с действиями России на Украине, и тогда он стал вести переписку с представителем США для содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

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Екатерина Власова
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