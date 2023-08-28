Симоньян назвала условие для возвращения уехавших из страны россиян

Маргарита Симоньян предложила желающим вернуться в Россию помочь участникам СВО

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала условие для уехавших из страны россиян. Желающие вернуться могут помогать участникам спецоперации России на Украине (СВО). Об этом она сказала в эфире канала «Россия 1».

«Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев», — предложила Симоньян.

Медиаменеджер объяснила, что уехавшим соотечественникам стало некомфортно за границей, поскольку их ожидания расходятся с реальностью. «Эта же вековечная иллюзия, что там же сияющий град на холме, великая Америка, она нас научит и свободе, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так», — рассказала главный редактор RT.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников СВО. Он добавил, что налаженная работа в Московской области станет хорошим примером для остальных регионов.