Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:04, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Симоньян назвала условие для возвращения уехавших из страны россиян

Маргарита Симоньян предложила желающим вернуться в Россию помочь участникам СВО
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала условие для уехавших из страны россиян. Желающие вернуться могут помогать участникам спецоперации России на Украине (СВО). Об этом она сказала в эфире канала «Россия 1».

«Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев», — предложила Симоньян.

Медиаменеджер объяснила, что уехавшим соотечественникам стало некомфортно за границей, поскольку их ожидания расходятся с реальностью. «Эта же вековечная иллюзия, что там же сияющий град на холме, великая Америка, она нас научит и свободе, и процветанию. И вообще Запад. Они же туда приезжают и выясняют, что все это не так», — рассказала главный редактор RT.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников СВО. Он добавил, что налаженная работа в Московской области станет хорошим примером для остальных регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта роль переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов

    Стоимость вывоза нефти из России перестала снижаться

    Китайцы начали вывозить соль из Приморья

    Перечислены три безвкусные вещи в гардеробе

    В Госдуме предложили наказывать за брошенные шприцы

    Симоньян назвала условие для возвращения уехавших из страны россиян

    У звезды Comedy Club родился ребенок

    Пищевые добавки помогли вернуть потерянный с возрастом слух

    На Западе указали на главную проблему с обучением военных ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости