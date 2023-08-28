Собчак раскрыла закулисье съемок интервью

Ксения Собчак рассказала, что редактор помогает ей писать сценарии для интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на слова рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов), заявившего, что в ходе интервью ей дают подсказки по наушнику. Во время беседы с блогером Дмитрием Лариным она раскрыла закулисье съемок своих видео. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«У меня нет истории, что я скрываю, как я работаю. (...) Естественно, у меня есть редактор, у меня есть команда, которая со мной ездит», — высказалась Собчак. Как отметила журналистка, сценарии для интервью ей помогает писать редактор. По ее словам, также он руководит съемками, в частности говорит, в каком направлении должна пойти беседа.

Собчак уточнила, что так работают профессиональные ведущие, в том числе и на телевидении. Журналистка добавила, что, хотя ей и помогает команда, «это не значит, что она при этом ничего не делает или не задает сама каких-то вопросов».

Интервью Моргенштерна Собчак было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» в октябре 2021 года. После выхода видео рэпер рассказал, что в команде журналистки есть квалифицированный психолог, который по микронаушнику дает ей подсказки, как вести себя с собеседниками. Также музыкант заявил, что телеведущая умеет профессионально «насиловать мозг».