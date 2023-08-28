В Белгородской области с начала СВО обстрелы ВСУ повредили более 170 соцобъектов

Обстрелы ВСУ Белгородской области повредили 176 соцобъектов с начала СВО

Более 170 социальных объектов оказалось повреждено в Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Об этом сообщила министр строительства приграничного российского региона Оксана Козлитина, ее цитирует РИА Новости.

«По состоянию на 28 августа, в ходе проведения специальной военной операции повреждено 176 социальных объектов. Оценочная стоимость выполнения работ — порядка 4,9 миллиарда рублей, в том числе 22 объекта, которые находятся в зоне ЧС», — сообщила Козлитина.

По ее данным, сначала специалисты занимаются восстановительными работами, которые подразумевают ремонт кровли и окон. Всего такой ремонт требуется для 80 построек, 40 из них уже восстановлены. Из-за повреждения несущих конструкций закрыто 16 объектов, добавила министр.

Реагируя на слова главы регионального Минстроя, глава Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание, что восстановление соцобъектов финансируется из резервного фонда правительства области. Он указал на невозможность приостановки ремонтных работ из-за надвигающихся холодов.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.