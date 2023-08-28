Россиянина арестовали за попытку поджечь пункт отбора на контрактную службу

В Петербурге арестовали мужчину за попытку сжечь пункт отбора на военную службу

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал россиянина Ивана Семенова за попытку поджечь пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 25 октября.

По данным ведомства, 26 августа он пришел к зданию Пункта отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах России в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, поджег две бутылки с горючей смесью и бросил их в окно. Фигуранта оперативно задержали.

Отмечается, что совершить поджог он решил после того, как вступил в сговор с неизвестными лицами. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на совершение террористического акта.