Американский канал представил карту Турции без Стамбула

Sabah: американский канал Fox News представил карту Турции без Стамбула

Американская телерадиовещательная организация Fox представила карту Турции без Стамбула. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую телеканалом», — написали журналисты Sabah.

В материале газеты отмечается, что Fox не в первый раз публикует провокационные материалы, связанные с Турцией. В Sabah заявили, что организация уже «трепала нервы» жителям страны своими фейковыми новостями во время президентских выборов в Турции и землетрясений в Кахраманмараше. В издании подчеркнули, что публикация компанией карты Турции без Стамбула является не ошибкой, а очередной провокацией.

Ранее экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. Об уходе Карлсона с Fox News стало известно 24 апреля. Авторская программа журналиста Tucker Carlson Tonight начала выходить на канале в ноябре 2016 года.