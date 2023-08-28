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11:30, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Американский канал представил карту Турции без Стамбула

Sabah: американский канал Fox News представил карту Турции без Стамбула

Кадр: FOX News

Американская телерадиовещательная организация Fox представила карту Турции без Стамбула. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую телеканалом», — написали журналисты Sabah.

В материале газеты отмечается, что Fox не в первый раз публикует провокационные материалы, связанные с Турцией. В Sabah заявили, что организация уже «трепала нервы» жителям страны своими фейковыми новостями во время президентских выборов в Турции и землетрясений в Кахраманмараше. В издании подчеркнули, что публикация компанией карты Турции без Стамбула является не ошибкой, а очередной провокацией.

Ранее экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. Об уходе Карлсона с Fox News стало известно 24 апреля. Авторская программа журналиста Tucker Carlson Tonight начала выходить на канале в ноябре 2016 года.

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    Олег Давыдов
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