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17:25, 27 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный американский ведущий попросил у Путина интервью

Симоньян сообщила о желании журналиста Карлсона попросить интервью у Путина

Фото: Marco Bello / Reuters

Популярный у американских республиканцев журналист Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее цитирует РИА Новости.

По словам Симоньян, бывший ведущий Fox News попросил российских журналистов донести свое желание до главы государства. Сама Симоньян считает, что «было бы здорово» организовать такое интервью.

24 августа Карлсон взял интервью у бывшего президента США Дональда Трампа. Журналист известен своими консервативными взглядами: в эфире он резко высказывался о мигрантах, делал оскорбительные замечания насчет расы и пола и выступал в поддержку Трампа.

24 апреля стало известно об уходе с американского телеканала Fox News Такера Карлсона. Авторская программа журналиста Tucker Carlson Tonight начала выходить на Fox News в ноябре 2016 года. К тому моменту Карлсон уже семь лет работал на канале. Он выступал приглашенным экспертом в ряде передач, где обсуждалась актуальная повестка, а также был ведущим нескольких политических шоу разговорного формата.

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