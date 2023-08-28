Раскрыты простые способы избавить стиральную машину от неприятного запаха

Бренд-менеджер прачечной Whirlpool Морган ЛаЛонд, специалист по связам с общественностью Американского института уборки Кристин ДиНиколантонио раскрыли простые способы избавить стиральную машину от неприятного запаха. Соответствующий материал появился в блоге известной телеведущей и писательницы Марты Стюарт.

В первую очередь эксперты посоветовали не загружать в барабан много одежды и белья. «Оставьте несколько дюймов в верхней части машины. Хитрость заключается в том, чтобы дать ей возможность перемешать вещи между собой и тщательно постирать их», — объяснила ДиНиколантонио.

Кроме того, специалистки призвали не оставлять изделия после стирки на долгое время в устройстве, чтобы предотвратить образование плесени. При этом они порекомендовали сушить одежду и белье на улице, а шерстяные изделия — в сушильной машине, предварительно положив в нее специальные шарики, предназначенные для снятия статического электричества.

В заключение собеседницы издания посоветовали всегда обращать внимание на запах у вещей. «Если вы заметили, что ваше белье и одежда уже не такие свежие, как раньше, возможно, вашу стиральную машину необходимо почистить», — уточнила ЛаЛонд и напомнила об обработке пятен моющим средством перед загрузкой в барабан.

В июне австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла дешевый способ почистить стиральную машину. Так, в первую очередь в барабан устройства следует засыпать пищевую соду, отметила эксперт. Затем понадобится побрызгать резиновую манжету люка белым уксусом и протереть ее тканью.