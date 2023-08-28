Петербуржец переживал из-за авиакатастрофы с Пригожиным и устроил стрельбу

«Фонтанка»: петербуржец переживал из-за Пригожина и устроил стрельбу в лесопарке

В Санкт-Петербурге мужчина распереживался из-за авиакатастрофы с бизнесменом Евгением Пригожиным и устроил стрельбу из автомата в Ржевском лесопарке. Об этом стало известно «Фонтанке».

Накануне в полицию поступил сигнал о стрельбе у дома 15 по Поперечной улице. Прибывшие оперативники на месте обнаружили нетрезвую компанию. Двух 25-летних и одного 35-летнего мужчину привезли в отдел. Но задержался там один из 25-летних. Именно в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, выяснилось, что в 2022 году дебошир отбывал наказание в колонии в Карелии. После начала спецоперации он вступил в частную военную компанию. Вернувшись из зоны боевых действий в 2023-м, он получил помилование, пишет портал 47News.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

