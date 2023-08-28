Власти Швеции обвинили задержанного гражданина в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции обвинила задержанного гражданина в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции обвинила в шпионаже в пользу России одного из граждан, задержанных в ноябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«[Незаконная] деятельность заключалась в получении данных в виде информации и фактическом приобретении различных объектов, которые российское государство и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных правил и санкций», — отметил прокурор Хенрик Олин.

Против арестованного шведские власти выдвинули два обвинения: «незаконная разведывательная деятельность против Швеции» и «незаконная разведывательная деятельность против иностранной державы».

Дополнительно сообщается, что речь идет о задержанной в ноябре 2022 года супружеской паре, переехавшей 25 лет назад в Швецию из Перми и получившей более десяти лет назад шведское гражданство. Известно, что они являлись совладельцами компании, продававшей промышленное оборудование.

Ранее в аэропорту столицы Ливана Бейрута был задержан гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля. По информации издания, мужчина признался в том, что ранее был завербован израильской разведкой. Он якобы получил указания отправиться в Ливан, осмотреть и по возможности сфотографировать места и объекты движения «Хезболла».