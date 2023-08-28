Новым кандидатом в президенты Тайваня станет основатель «города iPhone»

Bloomberg: основатель Foxconn Терри Гоу будет участвовать в выборах на Тайване

Один из самых богатых жителей Тайваня, основатель компании Foxconn Терри Гоу станет новым кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«За последние семь лет я стал свидетелем того, как Тайвань из процветающего государства скатился в пропасть по многим вопросам, от экономики и национальной обороны до международных отношений, — сказал Гоу. — Если мы отступим сейчас, будет слишком поздно спасти Тайвань от падения. Мы должны свергнуть Демократическую прогрессивную партию (правящую партию на Тайване — прим. «Ленты.ру»)».

Терри Гоу известен как основатель компании Foxconn, выполняющей заказы по сборке смартфонов таких технологических гигантов, как Apple Inc. и Sony Group Corp. Крупнейший из его объектов, известный как «город iPhone», находится в Китае. Бизнесмен отвергает свои связи с Пекином, хоть и считает нужным участвовать в процессе потепления отношений с материковым Китаем.

Ранее действующий вице-президент Тайваня Лай Чинг-дэ, участвующий в президентских выборах 2024 года, посетил транзитом США. На данный момент он является абсолютным фаворитом предвыборной гонки и набирает свыше 30 процентов голосов.