В России захотели создать единого трейдера удобрений

Bloomberg: РФ хочет создать единого трейдера удобрений для большего контроля цен

Российское правительство обсуждает возможность создания единой торговой компании, которая будет продавать удобрения за рубеж. Об этом узнал Bloomberg со ссылкой на источники.

С соответствующим предложением в июле выступил основатель «Уралхима» миллиардер Дмитрий Мазепин. Позже идею обсудили премьер Михаил Мишустин и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Власти считают, что создание единого трейдера поможет им лучше контролировать доходы от экспорта и сильнее влиять на мировые цены. В то же время ряд крупных производителей не поддерживает инициативу, поскольку видит в ней ущерб для бизнеса. Представители компаний не понимают, какую выгоду им принесет это предложение, поскольку поставки большинства видов удобрений уже восстановились до уровня, предшествующего началу кризиса.

Россия является крупнейшим производителем удобрений в мире с долей примерно 15 процентов мирового годового потребления. После начала военных действий на Украине антироссийские санкции не коснулись российских поставщиков удобрений, однако экспортировать продукцию стало существенно труднее — балтийские страны отказались обрабатывать большую часть продукции, к тому же из России ушли глобальные судоходные компании, банки и страховщики, взаимодействие с которыми необходимо для беспрепятственных поставок за рубеж.

На фоне роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов российские производителей удобрений потеряли около 1,6 миллиарда долларов, сообщал в конце июля глава государства Владимир Путин. Для стимулирования экспорта власти предложили снизить экспортные пошлины, в частности, внедрить гибкий инструмент тарифных преференций для поставщиков зерна, удобрений и другого сырья.

