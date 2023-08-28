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12:49, 28 августа 2023Среда обитания

Названа страна с самым подорожавшим жильем

Knight Frank: в первом квартале 2023 года жилье больше всего подорожало в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Altan Gocher / Globallookpress.com

В первом квартале 2023 года среди стран мира жилье больше всего подорожало в Турции — за год объекты прибавили в стоимости 132,8 процента. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные компании по недвижимости Knight Frank.

Сильную динамику цен в Турции связали землетрясением на юго-востоке страны в феврале. Страной с самым подорожавшим жильем также назвали Северную Македонию, где цены выросли на 18,8 процента. Топ-3 списка замкнула Хорватия с ростом в 16,6 процента.

Ниже в рейтинге расположилась Литва с положительной динамикой в 15,3 процента. При этом в Греции и Болгарии цены на жилье повысились на 14,5 процента и 9,5 процента соответственно. В Японии жилье прибавило в цене 6,8 процента, во Франции — 2,7 процента и в США — 0,7 процента.

Ранее эксперты компании «Этажи» пришли к выводу, что в 2023 году Челябинск оказался лидером среди городов России, где больше всего подорожало жилье. Второе место досталось Новосибирску, тройку лидеров замкнула Москва.

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    Нина Ташевская
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