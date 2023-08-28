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12:57, 28 августа 2023Россия

ВМФ России нанес групповой удар по авиационному складу ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по авиационному складу ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь с 27 на 28 августа российские войска нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что групповой удар был нанесен Военно-морским флотом (ВМФ) с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

В оборонном ведомстве также добавили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

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Ранее стало известно, что армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров. Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования. Отмечается, что безэкипажные катера украинские войска применяли для террористических атак.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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