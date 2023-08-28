ВМФ России нанес групповой удар по авиационному складу ВСУ

Минобороны России заявило об ударе по авиационному складу ВСУ

В ночь с 27 на 28 августа российские войска нанесли удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что групповой удар был нанесен Военно-морским флотом (ВМФ) с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

В оборонном ведомстве также добавили, что цель удара была достигнута, объект поражен.

Ранее стало известно, что армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров. Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования. Отмечается, что безэкипажные катера украинские войска применяли для террористических атак.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.