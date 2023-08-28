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16:50, 28 августа 2023Бывший СССР

На Западе сообщили о преимуществе ВКС России над украинской авиацией

Military Watch Magazine: украинская авиация стала легкой целью для ВКС России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинская авиация стала легкой целью для истребителей российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что после распада СССР Украина обладала одними из самых современных истребителей, но они уже значительно устарели. Теперь украинские машины значительно уступают Су-30СМ и Су-35 ВКС России.

«Такие особенности, как радары с механическим сканированием и отсутствие ракет с активным радиолокационным наведением, делают их (украинские истребители — прим. «Ленты.ру») относительно легкими целями», — указывается в публикации.

Накануне два украинских учебно-боевых самолетов Л-39 столкнулись в небе под Житомиром, одним из них управлял так называемый «Призрак Киева», летчик с позывным Джус.

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    Алевтина Запольская
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