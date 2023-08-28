Польскую фирму обвинили в срыве поставок вооружения ВСУ

УП: польская фирма Alfa не поставила ВСУ вооружения на миллиарды гривен

Польская фирма Alfa заключила контракты на поставку вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не выполнила взятые обязательства. Об этом сообщает издание Украинская правда (УП).

В сообщении говорится, что с апреля 2022 года компания заключила не менее семи контрактов на сумму более 22 миллиардов гривен (более 56 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»), однако «реализовать поставки оплаченного оружия не смогла».

Издание обвиняет компанию Alfa в задолженности в размере 88 миллиардов евро и сообщает, что Министерство обороны Украины «пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще около 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки».

Ранее Минобороны Украины попало в коррупционный скандал из-за закупки курток из Турции для ВСУ по завышенной втрое цене. При этом компания-поставщик оказалась не турецкой и принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

