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14:12, 28 августа 2023Бывший СССР

Польскую фирму обвинили в срыве поставок вооружения ВСУ

УП: польская фирма Alfa не поставила ВСУ вооружения на миллиарды гривен

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Польская фирма Alfa заключила контракты на поставку вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не выполнила взятые обязательства. Об этом сообщает издание Украинская правда (УП).

В сообщении говорится, что с апреля 2022 года компания заключила не менее семи контрактов на сумму более 22 миллиардов гривен (более 56 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»), однако «реализовать поставки оплаченного оружия не смогла».

Издание обвиняет компанию Alfa в задолженности в размере 88 миллиардов евро и сообщает, что Министерство обороны Украины «пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще около 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки».

Ранее Минобороны Украины попало в коррупционный скандал из-за закупки курток из Турции для ВСУ по завышенной втрое цене. При этом компания-поставщик оказалась не турецкой и принадлежала украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

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    Алевтина Запольская
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