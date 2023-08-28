В Мордовии испекли гигантскую ватрушку

В Мордовии на гастрофестивале «Кургоня» испекли ватрушку диаметром 3,3 метра

В Мордовии на гастрономическом фестивале «Кургоня» испекли гигантскую мокшанскую ватрушку. Об этом сообщает «Российская газета».

Мероприятие прошло 27 августа близ поселка Левженский Рузаевского района. На ярмарку под открытым небом приехали более 400 человек из разных регионов России: фермеры, ремесленники и творческие коллективы. На площадке можно было купить работы мастеров народных промыслов, а также попробовать блюда национальной кухни и фермерские продукты.

При этом главным угощением для гостей стала традиционная мордовская ватрушка с творогом и картофелем, которую испекли работницы Рузаевского хлебокомбината. Ее диаметр составил 3,3 метра, а вес — 240 килограммов.

«Такую выпечку мы печем каждый день, она пользуются спросом. А чудо-ватрушку для праздника готовила целая бригада пекарей — шесть человек, помогали им всем коллективом. Старались, чтобы угощения хватило на всех!» — рассказали кулинары.

В июле в Алтайском крае по случаю праздника пирога испекли гигантский четырехметровый пирог. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в Сростках — на родине писателя и режиссера Василия Шукшина.

