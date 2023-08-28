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17:28, 28 августа 2023Бывший СССР

На Украине объявят эвакуацию детей из двух районов Запорожской области

«Страна.ua»: Украина объявит эвакуацию детей из двух районов Запорожской области
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина объявит обязательную эвакуацию детей из подконтрольных Киеву частей Васильевского и Пологовского районов Запорожской области. Об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук во время телемарафона, передает «Страна.ua».

Она анонсировала заседание эвакуационного штаба, на котором будет принято соответствующее решение. Речь идет о пяти населенных пунктах, откуда надо вывезти 54 ребенка.

Издание отметило, что эти районы находятся западнее и восточнее села Работино, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что на Украине решили провести эвакуацию 68 сел и городов на приграничной с Россией территории Харьковской области.

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    Александр Слабиев
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