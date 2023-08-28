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15:19, 28 августа 2023Экономика

Названа тройка самых надежных валют для вложений

Экономист Беляев призвал не вкладываться в драм, лиру и тенге
СюжетКурс доллара:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Несмотря на то, что объемы торгов драмом, лирой и тенге растут, рассматривать их в качестве защитного актива пока преждевременно, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал тройку самых надежных валют для вложений.

Ранее директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов сообщил, что в июле объем торгов в паре драм-рубль вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в 55 раз, в паре лира-рубль — в 12 раз, в паре тенге-рубль — в 6 раз.

Объемы торгов в этих валютах растут, так как увеличивается количество внешнеторговых операций в них и идет подготовка к расчетам в национальных валютах, пояснил Беляев. Однако это не значит, что в них стоит вкладываться.

Вкладываться в валюты нужно тогда, когда ты уверен в росте их курса по отношению к рублю или как минимум в стабильности курса для того, чтобы если не получить прибыль, то во всяком случае застраховать себя от инфляции. Уверенности в том, что курс этих валют будет очень стабильным по отношению к рублю, пока нет, поэтому рассматривать их в качестве защитного актива преждевременно

Михаил Беляевэкономист

Наиболее надежными и стабильными валютами, по его мнению, на сегодня остаются доллар и евро. Аналитик также включил в этот топ юань, отметив, что рубль продолжает снижаться по отношению ко всем этим валютам. Он усомнился в том, что на вложении в них можно заработать, но счел перспективным рассмотрение этой тройки в качестве защитного актива.

Ранее Михаил Беляев призвал россиян не ждать укрепления рубля, заявив, что правительство не может сбить доллару прицел на 100 рублей.

С начала года российская валюта обесценилась на 30 процентов по отношению к доллару. На пике в середине августа курс доллара на Мосбирже превышал 101 рубль.

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    Екатерина Смирная
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