Россиянин открыл стрельбу по судебным приставам и поджег свой автомобиль

В ЯНАО вооруженный мужчина открыл стрельбу по судебным приставам

В Ямало-Ненецком автономном округе вооруженный мужчина открыл стрельбу по судебным приставам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска. К мужчине приехали сотрудники, чтобы выселить его из квартиры и арестовать авто. Однако хозяин жилья попытался помешать им: он сжег машину и стал стрелять по ней, чтобы пожарные не добрались до автомобиля.

Вскоре россиянин вышел на связь и предупредил, что у него в запасе 20 литров бензина. Он стал угрожать, что устроит пожар, если кто-то попытается зайти в его дом.