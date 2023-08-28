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19:23, 28 августа 2023Среда обитания

Ценам на жилье предрекли возвращение в 2021 год

Эксперт Летенков: к концу 2023 года цены на жилье могут достичь уровня 2021-го

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу 2023 года цены на квартиры в Москве могут вернуться к уровню 2021-го. Такую динамику на рынке жилья предрек генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист пояснил, что сейчас дешевые объекты, которые были выставлены на продажу в 2022 году и начале 2023-го, раскуплены. На этом фоне средняя стоимость предложения в столице увеличивается. «В целом если больших потрясений не будет, то к концу 2023 года цены выйдут на уровень конца 2021 года», — спрогнозировал Летенков.

Эксперт убежден, что не стоит ждать удачного момента для инвестиций в жилье — вкладывать деньги в недвижимость можно как во время подъема рынка, так и во время его снижения. «Главное — найти точки входа на рынок. Если инвестор умеет искать интересные предложения для вложений, то время, когда инвестировать, не имеет значения», — отметил Летенков.

Специалист добавил, что сейчас для вложения в новостройки Москвы с целью дальнейшей перепродажи потребуется минимум 2 миллиона рублей. Возврат средств при покупке жилья по рыночной цене для сдачи в аренду составит около 20 лет. Перепродажа объектов приносит обычно от 10 до 20 процентов годовых, подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предостерегли от поспешной покупки квартир на фоне резкого повышения Центробанком ключевой ставки. Эксперты призвали понаблюдать за трендом, поскольку рынок недвижимости реагирует на любые события в течение нескольких месяцев. Если рост цен станет очевидным, то жилье действительно можно будет взять.

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    Нина Ташевская
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