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06:01, 28 августа 2023Бывший СССР

Военкор назвал признак нехватки людей в рядах ВСУ

Военкор Коц: из-за нехватки людей ВСУ бросают в бой элитные подразделения

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается нехватка людей, об этом свидетельствует то, что Киев начал отправлять в бой свои элитные подразделения. Этот признак назвал военный корреспондент Андрей Коц, передает РИА Новости.

«Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же запорожском направлении противник ввел в бой уже 82 десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне», — объяснил Коц, уточнив, что в задачи этой бригады должно было войти расширение брешей в обороне ВС РФ, которые так и не возникли. Из-за этого десантный отряд используют в качестве штурмовиков.

Военкор добавил, что средний возраст военнослужащих Украины, попадающих в плен к российским солдатам, увеличился до 40 лет, что также свидетельствует о недостатке молодых людей в рядах ВСУ. Коц предложил Киеву запросить у Евросоюза, чтобы западные страны выслали украинских беженцев мужского пола на родину.

Ранее в России назвали «главную фобию» Украины. Киев боится остаться без денег, оружия и поддержки Запада.

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    Александра Синицына
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