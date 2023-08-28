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04:00, 28 августа 2023Россия

В России назвали «главную фобию» Украины

Депутат Слуцкий назвал отсутствие поддержки Запада главной фобией Украины
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «главную фобию» Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев боится остаться без денег, оружия и поддержки Запада. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ опасаются переносить боевые действия на территорию России.

Слуцкий заявил, что именно страх Киева остаться без поддержки союзников является причиной изображения Украиной оптимизма и демонстрации в публичном пространстве своих боевых побед. Он отметил, что «подобные дешевые приемы легко разоблачаются».

Депутат добавил, что украинский лидер соврал, когда выразил опасения переноса боевых действий на территорию России. «Отправка диверсионных групп в Белгородскую область, атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, другие регионы - это разве не попытка вести "войну" террористическими методами на территории России?» — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не переносит боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников. «Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос ведущей, почему ВСУ не ведут бои на российской территории.

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    Марина Совина
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