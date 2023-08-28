Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

Зеленский исключил перенос боев в Россию из-за риска остаться без помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не переносит боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос ведущей, почему ВСУ не ведут бои на российской территории.

При этом политик подчеркнул, что страна готова воевать долго, если не будет терять людей.

Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить Владимир Зеленский Президент Украины

Нехватка оружия

Президент Украины заявил, что Киев нарастил объемы производства оружия и боеприпасов, однако этого пока недостаточно.

«Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: [противокорабельные ракеты] "Нептуны", [противотанковый ракетный комплекс] "Стугна", [противотанковые ракетные комплексы] "Корсары". Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в стране производится и артиллерия натовского калибра. Украинский лидер добавил, что «этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было».

Украинский лидер ранее также заявлял, что Вооруженные силы Украины испытывают постоянную нехватку оружия. По его словам, в связи с этим Киеву будет очень сложно обходиться без партнеров.

Постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина «через разные двери» пытается получить от западных стран дальнобойное оружие. Данный процесс глава государства назвал непростым. В то же время политик выразил надежду на результат.

Кроме того, Зеленский поручил профильным ведомствам донести до Запада конкретные данные о потребностях Украины в оружии. По его словам Киев держит на контроле темпы собственного производства вооружения, а также поставки боеприпасов и техники из-за рубежа.

МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно Владимир Зеленский Президент Украины

Выборы в военное время

Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы нового лидера страны.

Ранее глава государства напомнил, что проводить выборы во время военного положения в стране запрещено. Однако, по его словам, если парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, в избирательный кодекс, страны Запада окажут финансовую поддержку, а наблюдатели будут в том числе в окопах, то такая возможность будет.

Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы Владимир Зеленский Президент Украины

При этом в июне Зеленский исключил проведение выборов главы государства до окончания боевых действий в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь отметил, что проведение выборов в стране во время военного положения несправедливо, поскольку не все граждане смогут принять в них участие.

Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым образом Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Данилов подчеркнул, что власти должны обеспечить всем гражданам участие в избирательном процессе. Он заявил, что ему сложно представить, каким образом будут голосовать те, кто находится на фронте, или беженцы.

По мнению спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, выборы во время действия военного положения на Украине могут привести к разрыву страны. Он считает, что провести парламентские выборы в стране будет логично после отмены военного положения.