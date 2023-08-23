Зеленский заявил о постоянной нехватке боеприпасов у ВСУ

Зеленский: ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия и артиллерии

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают постоянную нехватку оружия. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский отметил, что в связи с этим Киеву будет очень сложно обходиться без партнеров. «<...> постоянно не хватает снарядов, постоянно не хватает артиллерии», — заявил он. По его словам, Киев «через разные двери» пытается получить от Запада дальнобойное оружие. Данный процесс украинский лидер назвал непростым. В то же время он выразил надежду на результат.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с американскими сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Грэм и Элизабет Уоррен ход конфликта на Украине, а также дальнейшее усиление обороноспособности страны.