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21:31, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с США усиление обороноспособности Украины

Владимир Зеленский обсудил с сенаторами США усиление обороноспособности Украины

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил усиление обороноспособности страны с властями США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что провел важную встречу с американскими сенаторами Ричардом Блюменталь, Линдси Грэм и Элизабет Уоррен. «Говорили о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности», — отметил украинский лидер.

Зеленский также выразил признательность за двухпартийную поддержку и поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Конгресс США и американский народ за оказанную Украине помощь.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Конгресс Соединенных Штатов пользуется поддержкой обеих политических партий в отношении вопроса о помощи Украине.

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    Марина Совина
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