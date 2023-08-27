Зеленский заявил о росте объема производства оружия на Украине

Зеленский: Киев нарастил объемы производства оружия, но пока этого недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Киев нарастил объемы производства оружия и боеприпасов, однако этого пока недостаточно. Его слова приводит РИА Новости.

«Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: [противокорабельные ракеты] "Нептуны", [противотанковый ракетный комплекс] "Стугна", [противотанковые ракетные комплексы] "Корсары". Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры», — сказал политик.

По его словам, в стране также производится и артиллерия натовского калибра. Украинский лидер отметил, что «этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было».

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не переносят боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников. «Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — заявил украинский лидер, отвечая на вопрос ведущей, почему ВСУ не ведут бои на российской территории.