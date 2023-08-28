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19:00, 28 августа 2023Бывший СССР

Зеленский обозначил приоритеты для властей Украины

Президент Зеленский назвал приоритетом защиту украинской энергоинфраструктуры

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, максимальный приоритет во время совещания был отдан наступательным действиям на фронте и вооружению, а также реализации плана защиты критической и энергетической инфраструктуры республики и подготовке к зиме. Глава государства уточнил, что предметом обсуждения также была «разработка программы перехода на перспективные типы самолетов».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что руководство страны рассчитывает, что американские истребители F-16 могут появиться на фронте весной 2024 года. При этом он отметил, что для использования этих самолетов необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру.

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    Алевтина Запольская
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