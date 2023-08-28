Власти Крыма предупредили жителей о громких звуках

Советник главы Крыма Крючков предупредил жителей о громких звуках в трех районах

В трех районах Крыма жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

По его информации, громкие звуки будут связаны с уничтожением взрывоопасных предметов спецслужбами. Такие работы будут проводиться в Октябрьском, Старом Крыму и в Вольном Джанкойского района полуострова.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 25 августа 42 беспилотника были нейтрализованы в Крыму. По данным ведомства, девять дронов были уничтожены системой ПВО, еще 33 аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).